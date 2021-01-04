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Количество пожаров в Москве в первые дни нового года снизилось на треть
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Количество пожаров в Москве в первые дни нового года снизилось на треть

Анастасия Волоснова

Общество

В Москве число пожаров в первые дни 2021 года сократилось более чем на треть. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве добавили, что с 1 по 3 января произошло 75 пожаров, их количество снизилось на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2021 году за этот период пожарные спасли 18 человек.

— Основная доля пожаров пришлась на жилой сектор. В первые январские дни на пожарах три человека были травмированы, а четыре человека, к сожалению, погибли, — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

В период новогодних праздников столичные органы МЧС работают в усиленном режиме. Более 10 тысяч профилактических мероприятий были проведены в Москве с 31 декабря.

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