Пожарные извещатели в новых жилых домах будут устанавливать с 1 марта

Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

С 1 марта в обязательном порядке в квартирах новых домов будут устанавливаться автономные пожарные извещатели. Об этом в субботу, 2 января, рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

— Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир, —цитирует слова Еникеева ТАСС.

В МЧС не стали исключать возможности обязательной установки автономных пожарных извещателей во всех квартирах многоэтажек, которые не оборудованы пожарной сигнализацией.

Ринат Еникеев отметил, что на данное время датчики должны устанавливаться в зонах общего пользования в жилых домах выше девяти этажей. Это обусловлено тем, что пожарная лестница может эвакуировать человека, если тот располагается ниже девятого этажа. Если же люди находятся выше, они смогут услышать сигнал об опасности и покинуть помещение самостоятельно.

По словам Еникеева, такими датчиками успешно пользуются в Канаде, где смертность после их установки упала на 80 процентов.

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