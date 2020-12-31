Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

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Частный дом сгорел в поселке Агинское в Красноярском крае. По предварительной информации, погибли четыре человека. Об этом в четверг, 31 декабря,сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

О возгорании одноэтажного дома по улице Садовой в поселке Агинское сообщили в дежурную часть в 01:04 по московскому времени. В 03:27 сотрудники МЧС потушили пожар.

— Предварительная причина пожара уточняется. По предварительным данным Следственного комитета, погибли четыре человека, — сообщили в МЧС корреспонденту ТАСС.

На борьбу с огнем привлекались 22 человека и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что человек погиб при пожаре в подмосковных Люберцах. Один человек стал жертвой возгорания в ресторане в городе Люберцы Московской области.

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