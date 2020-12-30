Человек погиб при пожаре в подмосковных Люберцах

Один человек стал жертвой возгорания в ресторане в городе Люберцы Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, после тушения пожара по адресу улица Кирова, дом 26А было найдено тело погибшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном здании в подмосковных Люберцах, площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Сотрудников ресторана эвакуировали до прибытия подразделений.

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