Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Человек погиб при пожаре в подмосковных Люберцах

Человек погиб при пожаре в подмосковных Люберцах

Татьяна Плотникова

Происшествия

Один человек стал жертвой возгорания в ресторане в городе Люберцы Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, после тушения пожара по адресу улица Кирова, дом 26А было найдено тело погибшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном здании в подмосковных Люберцах, площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Сотрудников ресторана эвакуировали до прибытия подразделений.

Читайте также: Пожар в ресторане в Люберцах может распространиться на кровлю жилого дома

ЛюберцыМосковская областьпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте