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Двух москвичей осудили за создание подпольной нарколаборатории
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Двух москвичей осудили за создание подпольной нарколаборатории

Никита Абрамов

Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум жителям столицы, которых признали виновными в изготовлении наркотиков. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следствием установлено, что 20-летний Денис Кашин и 39-летний Владимир Кукол с 2018 года изготовили более 30 килограммов наркотиков.

— Кроме этого, в период с августа по декабрь 2018 года с помощью приобретенного ранее оборудования, повышающего урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям, в подвальном помещении они создали специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений, — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчин задержали 8 декабря 2018 года. Кашина приговорили к 15 годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, а Кукола — к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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