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Малышева назвала еще один способ диагностики коронавируса
Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Малышева назвала еще один способ диагностики коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

Новый способ диагностики коронавирусной инфекции представила подписчикам врач и телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, более быстрый метод тестирования на COVID-19 выявили турецкие медики. Новая диагностика основана на нанотехнологиях, поэтому результаты можно узнать за 10 секунд.

— Больше эти мазки никому не нужны! — написала Малышева.

Так, тест проводят на основе образца слюны из ротовой полости человека. Оптическая система изменяет цвет свечения, если у пациента есть коронавирус. Данный метод находится на стадии одобрения комитета по этике и медоборудованию Турции.

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