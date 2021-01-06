Малышева назвала еще один способ диагностики коронавируса

Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Новый способ диагностики коронавирусной инфекции представила подписчикам врач и телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, более быстрый метод тестирования на COVID-19 выявили турецкие медики. Новая диагностика основана на нанотехнологиях, поэтому результаты можно узнать за 10 секунд.

— Больше эти мазки никому не нужны! — написала Малышева.

Так, тест проводят на основе образца слюны из ротовой полости человека. Оптическая система изменяет цвет свечения, если у пациента есть коронавирус. Данный метод находится на стадии одобрения комитета по этике и медоборудованию Турции.

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