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Назван самый популярный российский телеканал в 2020 году
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Назван самый популярный российский телеканал в 2020 году

Юлия Ямпольская

Общество

Телеканал «Россия 1» снова стал самым популярным в России в 2020 году, чья доля аудитории составила 12,4 процента. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Напомним, телеканал удерживает лидирующую позицию с 2016 года.

По итогам пятого года первенства «Россия-1» демонстрирует увеличение аудитории и отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала в 2020 году составляет 12,4 процента (Первый канал —10,5 процента, НТВ — 9,4 процента).

На протяжении года «Россия 1» не уступил конкурентам ни одной недели, значительно нарастив преимущество в будни и сохранив ведущую позицию по выходным дням. Общий прирост среднегодовой доли аудитории телеканала по сравнению с 2019 годом составил 3,3 процента.

Как отметил генеральный директор флагмана компании Александр Нечаев, пять лет подряд на лидирующей позиции является значительным достижением.

— ВГТРК многие годы задает направление развития российской медиаиндустрии, и рост флагманского канала при сохранении его лидерской позиции в столь непростой год, каким был 2020-й, в очередной раз подтверждает, что мы не только формируем тренды для рынка, но и умеем быстро и эффективно адаптироваться, — цитирует Нечаева РИА Новости.

Ранее жители России выбрали самую благородную профессию 2020 года.

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