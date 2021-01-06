Московских школьников пригласили на виртуальную экскурсию по музею «Союзмультфильма»

Фото: Youtube.com / Союзмультфильм

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 21с1 Карта всех событий

Московских школьников пригласили на виртуальную экскурсию по музею киностудии «Союзмультфильм». Она пройдет в субботу, 9 января.

Ребята увидят оригиналы кукол героев знаменитых советских картин и узнают все этапы создания мультфильма. Школьники смогут задать все интересующие вопросы специалистам.

Кроме того, ребята смогут поучаствовать в вебинаре, который посвящен истории анимации, и в мастер-классе по созданию оптической игрушки тауматроп. Сотрудники киностудии расскажут о том, как зарождалась мультипликация, и познакомят всех желающих с видами и техниками анимации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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