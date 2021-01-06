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Московских школьников пригласили на виртуальную экскурсию по музею «Союзмультфильма»
Фото: Youtube.com / Союзмультфильм

Московских школьников пригласили на виртуальную экскурсию по музею «Союзмультфильма»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 21с1 Карта всех событий

Московских школьников пригласили на виртуальную экскурсию по музею киностудии «Союзмультфильм». Она пройдет в субботу, 9 января.

Ребята увидят оригиналы кукол героев знаменитых советских картин и узнают все этапы создания мультфильма. Школьники смогут задать все интересующие вопросы специалистам.

Кроме того, ребята смогут поучаствовать в вебинаре, который посвящен истории анимации, и в мастер-классе по созданию оптической игрушки тауматроп. Сотрудники киностудии расскажут о том, как зарождалась мультипликация, и познакомят всех желающих с видами и техниками анимации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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