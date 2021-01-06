Самбурская призналась, на что потратила первый гонорар за «Универ»
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам Instagram-канала, что на первый гонорар от съемок в сериале «Универ» она улетела на Мальдивы.
Свое признание актриса опубликовала рядом с фотографией с мальдивского пляжа, где отдыхает в настоящий момент. Самбурская продемонстрировала отличную фигуру в купальнике на фоне океана. Она уточнила, что впервые побывала на райских островах в 2011-м, после трех месяцев съемок «Универа».
— Это был самый незабываемый отпуск за всю жизнь. Просто он тогда еще второй по счету был, и я особо не разбиралась, — написала в посте Настасья.
«Поближе к Бузовой — это любовь»; «Прекрасное фото...хорошего отдыха, отдохнуть душой и мыслями»; «У вас идеальная фигура», — отметили подписчики звезды в комментариях.
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