 Самбурская призналась, на что потратила первый гонорар за «Универ»

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам Instagram-канала, что на первый гонорар от съемок в сериале «Универ» она улетела на Мальдивы.

Свое признание актриса опубликовала рядом с фотографией с мальдивского пляжа, где отдыхает в настоящий момент. Самбурская продемонстрировала отличную фигуру в купальнике на фоне океана. Она уточнила, что впервые побывала на райских островах в 2011-м, после трех месяцев съемок «Универа».

— Это был самый незабываемый отпуск за всю жизнь. Просто он тогда еще второй по счету был, и я особо не разбиралась, — написала в посте Настасья.

«Поближе к Бузовой — это любовь»; «Прекрасное фото...хорошего отдыха, отдохнуть душой и мыслями»; «У вас идеальная фигура», — отметили подписчики звезды в комментариях.

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