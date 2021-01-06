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«Лерочка, молитесь»: Кудрявцева заболела коронавирусом
Фото: instagram.com/leratv

«Лерочка, молитесь»: Кудрявцева заболела коронавирусом

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Публикацию она разместила в среду, 6 января.

Кудрявцева никак не прокомментировала фотографию, прикрепив лишь растерянный эмодзи.

Подписчики подбодрили звезду, пожелав ей скорейшего выздоровления.

«Лерочка, молитесь»; «Лера, скорейшего выздоровления тебе»; «Поправляйтесь, он лечится!» — написали они в комментариях.

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