«Лерочка, молитесь»: Кудрявцева заболела коронавирусом
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Публикацию она разместила в среду, 6 января.
Кудрявцева никак не прокомментировала фотографию, прикрепив лишь растерянный эмодзи.
Подписчики подбодрили звезду, пожелав ей скорейшего выздоровления.
«Лерочка, молитесь»; «Лера, скорейшего выздоровления тебе»; «Поправляйтесь, он лечится!» — написали они в комментариях.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: «Считаем денежки»: Киркоров показал, как его дети совершают первые самостоятельные покупки