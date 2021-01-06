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«Считаем денежки»: Киркоров показал, как его дети совершают первые самостоятельные покупки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Считаем денежки»: Киркоров показал, как его дети совершают первые самостоятельные покупки

Анастасия Колоскова

Звезды

Король российской эстрады Филипп Киркоров, отдыхающий с детьми в Майами, показал подписчикам Instagram-канала, как его дети совершают первые в жизни самостоятельные покупки в магазине игрушек.

В разделе stories певец выложил несколько видеороликов, посвященных тому, как его дети — Мартин и Алла-Виктория — выбирают игрушки. Так, Мартин выбрал несколько конструкторов, заплатив за них 32 доллара и восемь центов из собственных денег.

Алла-Виктория совершила покупки в отделе для девочек, предварительно посчитав, хватит ли ей на все денег.

— Делаем выводы и считаем денежки, — прокомментировал поведение детей в магазине их звездный папа.

Он предложил подписчикам ответить, обучают ли они своих детей финансовой грамотности.

Семейство завершило шоппинг в отделе с необычными защитными масками для лица.

Напомним, недавно Киркоров похвастался двухэтажным особняком с бассейном, садом, кинотеатром и автопарком в Майами.

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покупкиФилипп Киркоровдети
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