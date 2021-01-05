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«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал свой роскошный особняк в Майами
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал свой роскошный особняк в Майами

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Филипп Киркоров продемонстрировал подписчикам свой двухэтажный особняк с бассейном, садом, кинотеатром и автопарком в Майами. Видео он опубликовал в социальной сети Instagram.

Так, исполнитель показал лестницу с коваными перилами, спальню детей, Мартина и Аллы-Виктории, а также их семейные портреты, которые украсили интерьер дома.

— Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом! — отметил певец.

Ранее он опубликовал клип на песню «Снежинки» в исполнении Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Киркоров предстал в образе отца семейства, который выпил духи и занюхал печеньем. После этого звезды станцевали рядом с новогодним столом.

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