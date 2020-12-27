Басков рассказал о необычной просьбе Киркорова

Киркоров и Басков / Кадр из видео

Российский певец Николай Басков рассказал о необычной просьбе своего коллеги Филиппа Киркорова. Как отметил артист, поп-король захотел, чтобы его похоронили рядом с ним.

По словам Киркорова, это будет удобно для фанатов, которые смогут навещать исполнителей на кладбище.

— Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим, — цитирует «Стархит» Баскова.

Ранее певец ответил на вопрос о самом страшном корпоративе в своей жизни.

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