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Российская лыжница Юлия Ступак победила на этапе «Тур де Ски»
Фото: EPA-EFE / GIAN EHRENZELLER

Российская лыжница Юлия Ступак победила на этапе «Тур де Ски»

Кирилл Николаев

Спорт

Российская лыжница Юлия Ступак победила на пятом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонка преследования классическим стилем прошла в итальянском Тоблахе в среду, 6 января.

Ступак преодолела дистанцию десять километров за 29 минут 24,7 секунды. Второе место заняла Эбба Андерссон из Швеции. Американка Джессика Диггинс замкнула тройку лидеров.

Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме 8 января.

Читайте также: Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

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