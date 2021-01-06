Российская лыжница Юлия Ступак победила на этапе «Тур де Ски»
Российская лыжница Юлия Ступак победила на пятом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонка преследования классическим стилем прошла в итальянском Тоблахе в среду, 6 января.
Ступак преодолела дистанцию десять километров за 29 минут 24,7 секунды. Второе место заняла Эбба Андерссон из Швеции. Американка Джессика Диггинс замкнула тройку лидеров.
Следующий этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме 8 января.
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