Жителям Дагестана восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Энергетики восстановили электроснабжение, которого из-за непогоды лишились 35 тысяч жителей Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба эксплуатирующей компании.

Так, сильный ветер и неблагоприятные погодные условия привели к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане утром в среду, 6 января. В результате 35 тысяч человек в 18 населенных пунктах оказались без света.

Специалистам удалось устранить последствия непогоды к 14:58. Энергетики из «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. Мобилизованные бригады готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации с электроснабжением, отмечает РИА Новости.

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