Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителям Дагестана восстановили нарушенное непогодой электроснабжение
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителям Дагестана восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Анастасия Колоскова

Происшествия

Энергетики восстановили электроснабжение, которого из-за непогоды лишились 35 тысяч жителей Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба эксплуатирующей компании.

Так, сильный ветер и неблагоприятные погодные условия привели к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане утром в среду, 6 января. В результате 35 тысяч человек в 18 населенных пунктах оказались без света.

Специалистам удалось устранить последствия непогоды к 14:58. Энергетики из «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. Мобилизованные бригады готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации с электроснабжением, отмечает РИА Новости.

Читайте также: Памятник медработникам, погибшим в борьбе с COVID-19, открыли в Махачкале

плохие погодные условияРеспублика Дагестанавария
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте