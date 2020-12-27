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Памятник медработникам, погибшим в борьбе с COVID-19, открыли в Махачкале
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Памятник медработникам, погибшим в борьбе с COVID-19, открыли в Махачкале

Никита Абрамов

Общество

Памятник медработникам, которые погибли в борьбе с распространением коронавируса открыли на территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале. Об этом сообщил представитель пресс-службы главы Дагестана.

— Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно, я сам на себе это испытал. Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за нас с вами, — приводит ТАСС цитату врио главы Дагестана Сергея Меликова, который присутствовал на открытии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что этот монумент будет напоминанием молодежи о том, каким должен быть врач.

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МедицинамедработникиРеспублика Дагестан
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