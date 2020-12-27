В Кремле заявили, что экономика РФ за пандемию просела меньше других стран

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, принимаемые правительством России, оправдались, так как это спасло экономику от проседания. Об этом он рассказал в воскресенье, 27 декабря, в эфире телеканала «Россия 1».

— Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно президент Владимир Путин, кто прежде всего в ней нуждается, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия просела меньше, чем другие страны в сфере экономики.

— Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4 процента? — пояснил Песков.

Также он добавил, что российская экономика достаточно мобильна.

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