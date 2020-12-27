Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле заявили, что экономика РФ за пандемию просела меньше других стран
Фото: youtube.com/TASS

В Кремле заявили, что экономика РФ за пандемию просела меньше других стран

Никита Абрамов

Экономика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, принимаемые правительством России, оправдались, так как это спасло экономику от проседания. Об этом он рассказал в воскресенье, 27 декабря, в эфире телеканала «Россия 1».

— Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно президент Владимир Путин, кто прежде всего в ней нуждается, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия просела меньше, чем другие страны в сфере экономики.

— Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4 процента? — пояснил Песков.

Также он добавил, что российская экономика достаточно мобильна.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков сообщил об отмене встречи Путина с представителями бизнеса в этом году

экономикаДмитрий Песковпандемия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте