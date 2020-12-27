Песков заявил, что Путин не проведет встречу с представителями бизнеса в 2020 году

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Президент России Владимир Путин не встретится с представителями крупного бизнеса в 2020 году. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, отмена встречи не означает отсутствие диалога президента с представителями бизнеса.

— И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что вопрос с ценами на продукты находится на постоянном контроле президента.

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