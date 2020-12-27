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Песков рассказал о работе Путина в новогодние праздники
Фото: youtube.com / Россия 24

Песков рассказал о работе Путина в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин не будет прерывать работу в новогодние праздники. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер не планировал крупных мероприятий на следующей неделе. По словам представителя Кремля, рабочие встречи у президента не прекращаются.

— Он никогда не прерывается на какие-то праздники, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Владимир Путин не встретится с представителями крупного бизнеса в 2020 году.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинНовый год
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