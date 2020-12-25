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Песков: Вопрос с ценами на продукты находится на постоянном контроле президента
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков: Вопрос с ценами на продукты находится на постоянном контроле президента

Ростислав Зубков

Товары

Правительство и президент России Владимир Путин держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 25 декабря.

— Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее власти объявили комплекс мер, которые призваны стабилизировать стоимость ряда социально значимых продуктов. По последним данным Росстата, после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о нормализации цен в стране подешевели подсолнечное масло и сахар на 1 и 3,2 процента соответственно. Однако, отмечает служба, куриные яйца продолжили дорожать, также ускорился рост цен на помидоры.

В середине декабря Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

Читайте также: «Грядет продовольственный кризис»: россиян предупредили о неизбежном подорожании продуктов

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