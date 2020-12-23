«Грядет продовольственный кризис»: россиян предупредили о неизбежном подорожании продуктов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Предпосылки для подорожания продуктов в 2021 году сохранятся, несмотря на то, что правительство предпринимает меры по сдерживанию цен. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Кроме того, по их словам, россиянам предстоит ощутить на себе последствия глобального продовольственного кризиса.

Рост естественный, но минимальный

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что цены на продукты свой январско-февральский рост отработают еще до Нового года. А затем поднимутся чисто символически.

— Естественный рост, связанный с сокращением запасов, необходимостью хранения и так далее. Я не стал бы говорить, что это будет экстраординарное событие. Сейчас вообще говорить о подорожании не стоит. Потому что все меры, которые хаотично принимаются по регулированию потребительских цен, будут давить на возможность их повышения. С учетом контроля рост будет минимальным: может, на 3–5 процентов, если не меньше. Причем это касается всех продуктов, — предположил Корбут.

В свою очередь заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов заявил, что в начале года подорожания продуктов в его организации не ожидают.

— Нерастущие доходы населения, низкая покупательная способность, а также меры, предпринимаемые правительством по сдерживанию роста цен, будут являться сдерживающими факторами и в начале нового года, несмотря на прогнозы по пиковым значениям инфляции в первом квартале, — отметил он.

Правда, по словам Леонова, производителям в настоящее время предстоит решить трудную задачу: несмотря на ослабление рубля, удорожание сырья и рост издержек, они должны будут предложить потребителю продукт по комфортной для него цене.

— В текущих экономических условиях, когда многие производители на протяжении года покрывают возросшие издержки за счет собственной рентабельности, чтобы потребитель не почувствовал изменения на полке, и работают «в ноль» или вовсе себе в убыток, сделать это будет очень непросто, — констатировал собеседник «ВМ».

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Иван Федяков считает, что цены на продукты питания в январе–феврале 2021 года могут вырасти более чем на пять процентов по сравнению с двумя зимними месяцами 2020-го.

По его словам, даже когда инфляция перешагнет рубеж в пять процентов в России, она по-прежнему останется невысокой, а снизившиеся доходы населения не позволят полностью перекладывать растущую из-за различных факторов себестоимость продукции на граждан. Более того, если инфляция меньше 10 процентов, объясняет эксперт, люди ее не сильно-то и замечают. Поэтому галопирующих темпов удорожания не будет — в этом никто не заинтересован, уверен специалист.

Почему продукты будут дорожать?

Помимо падения курса рубля, в 2020 году есть еще два фактора, способствующих повышению цен, — удорожание продовольствия в мире и различные требования со стороны правительства, считает Федяков.

— Даже если рубль еще не ослабнет, надо учитывать, что он уже ослабел процентов на 20 с начала года. Кроме того, грядет глобальный продовольственный кризис, потому что пандемия не могла пройти незамеченной: есть предпосылки роста цен на сырье в продовольственном сегменте и, как следствие, удорожания продукции во всем мире, и на нашей стране это тоже отразится. Ну и нельзя не брать в расчет новые требования по контролю оборота продуктов питания — систему «Меркурий», нефискальные сборы — систему «Платон», которая, по сути, является еще одним налогом, новую систему маркировки продуктов питания, требующую инвестиций в упаковку, дизайн и так далее, — привел примеры собеседник «ВМ».

Все это увеличивает издержки производителей, и в дальнейшем им придется работать над оптимизацией, переходом в экономные сегменты рынка и обеднением рецептуры производства продуктов питания, предполагает Федяков. При этом повышение цен (инфляция) на 5–6 процентов было бы комфортным для всех сторон потребительского рынка.

— Граждане его бы даже не заметили. У ретейлеров бы пошел рост выручки. А производители бы выдохнули. Я лично не понимаю риторику борьбы с инфляцией. Низкая инфляция фактически банкротит большое количество предприятий, которые не в состоянии работать в тех тисках, в которые их загоняет правительство. Одной рукой оно борется с ростом цен, а другой вводит все новые инициативы по росту себестоимости, и текущая ситуация делает производство продуктов в нашей стране непривлекательным, несмотря на то, что ставятся цели импортозамещения, — резюмировал специалист.

Производителям, которые инвестировали огромные деньги в заводы, заключил эксперт, непонятна такая политика. Впрочем, уверен он, и к таким условиям бизнес приспособится.

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