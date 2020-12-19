Песков высказался о самом сложном дне Путина в 2020 году

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Самый сложный день работы президента РФ Владимира Путина в 2020 году выделить сложно. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 19 декабря.

По его словам, у главы государства в целом неспокойная работа. Представитель Кремля отметил, что и сам президент вряд ли ответит на вопрос о своем самом сложном дне.

— Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря, — уточнил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков объяснил негативную реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса.

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