МИД РФ выразил готовность сотрудничать с новым составом парламента Венесуэлы

Фото: facebook.com / МИД России

Москва готова сотрудничать с новым составом парламента Венесуэлы. Об этом в среду, 6 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она поздравила венесуэльский народ с началом важного этапа нормализации внутриполитической ситуации.

— Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями, — говорится на сайте МИД РФ.

Также Захарова отметила конструктивный настрой руководства национальной ассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил.

Парламентские выборы в Венесуэле

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись в воскресенье, 6 декабря. Граждане страны должны были избрать 277 депутатов национальной ассамблеи (парламента).

По результатам обработки 82 процентов бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набирает 67,6 процента голосов граждан. Второе место занимает умеренная оппозиция — «Демократический альянс» — с 17,95 процента голосов.

При этом значительная часть противников действующего правительства, которые сейчас контролируют парламент (в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо), отказались от участия в голосовании, выразив сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

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