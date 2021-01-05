Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД

Фото: mid.ru / МИД РФ

Возобновление Ираном обогащения урана до 20 процентов является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), однако первопричиной подобных отклонений стали действия США. Об этом во вторник, 5 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, за последние годы у международного сообщества сложилось четкое понимание того, что США вопреки статье 25 Устава Организации Объединенных Наций (ООН) не соблюдают резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. Захарова отметила, что власти Штатов сознательно создают препятствия для ее выполнения другими странами, сообщили на сайте МИД РФ.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что на иранском ядерном объекте в Фордо начат процесс обогащения урана на уровне 20 процентов. В течение трех месяцев в работах будут задействованы центрифуги новых поколений: одна тысяча центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Однако международная договоренность допускает применение Ираном только центрифуг первого поколения — IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67 процента.

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