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Госдеп США обвинил Иран в попытке «ядерного шантажа»
Фото: state.gov/Госдепартамент США

Госдеп США обвинил Иран в попытке «ядерного шантажа»

Татьяна Плотникова

В мире

На иранском ядерном объекте в Фордо начат процесс обогащения урана на уровне 20 процентов. Об этом рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По словам чиновника, работы ведутся по распоряжению президента Ирана, в соответствии с ранее ратифицированным законом «Стратегическая мера по отмене санкций».

Ожидается, что в течение трех месяцев в работах будут задействованы центрифуги новых поколений: одна тысяча центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Однако международная договоренность допускает применение Ираном только центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67 процента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на действия Ирана заявил, что Тегеран вновь нарушил принятые на себя обязательства, что «нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу».

— Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие, — написал Нетаньяху в своем аккаунте в Twitter.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, объявили действия Ирана «ядерным шантажом» и предрекли им неудачу. В Вашингтоне также выразили надежду на то, что «инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах», передает РИА Новости.

Ранее духовный лидер Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что идея диалога между Тегераном и Вашингтоном останется бесперспективной даже при новой американской администрации. Он отметил, что власти Ирана пытались встать на путь отмены санкций и переговоров, но это ни к чему не привело.

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ядерное оружие ИранаИранБиньямин Нетаньяху
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