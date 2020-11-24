Власти Ирана исключили возможность диалога с США даже после смены власти

instagram.com/khamenei_ir / Фотография из Instagram Али Хаменеи

Идея диалога между Тегераном и Вашингтоном останется бесперспективной даже при новой американской администрации. Такое мнение выразил руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи.

— Однажды мы пытались встать на путь отмены санкций и переговоров, но это ни к чему не привело, — приводит The Daily Star его слова.

Он признался, что иранские власти не понимают, почему Штаты продолжают преследовать подобную политику.

Иран уже не в первый раз со скептицизмом высказывается о том, кто же станет следующим главой Белого дома. Тем не менее власти республики пообещали внимательно следить за шагами новой администрации США.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь. Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

24 ноября Дональд Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти Байдену, хотя при этом он все еще не признает свое поражение на выборах и намеревается оспаривать их итоги.

Инаугурацию следующего президента США планируется провести 20 января 2021 года.

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