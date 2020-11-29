Пушков оценил вероятность начала войны после убийства иранского физика-ядерщика

Алексей Пушков отметил, что ответ Ирана не будет демонстративным / Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сенатор Алексей Пушков оценил вероятность начала войны на Ближнем Востоке после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он написал на своей странице в Twitter, что ответ Ирана не будет демонстративным, потому что Тегеран заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты возобновили соглашение о ядерной программе.

— Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги, — отметил политик.

Ответ Ирана на убийство Фахризаде вряд ли будет демонстративным. Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 28, 2020

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

Ранее Иран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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