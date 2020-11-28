«Обрушимся молнией»: Иран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика

Фото: rouhani.ir / Официальный сайт президента Ирана Хасана Роухани

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа со стороны Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

— Это преступление не останется без ответа, который последует в нужное время, — заявил Роухани в эфире телерадиокомпания IRIB.

В свою очередь советник верховного лидера страны Хосейн Дехган уверен, что убийцы Фахризаде таким образом пытались «разжечь тотальную войну, оказывая давление на Иран».

— Мы обрушимся молнией на убийц этого невинного мученика и заставим их пожалеть о содеянном, — цитирует Дехгана издание Mehr.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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