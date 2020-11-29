Сенатор допустил начало войны из-за убийства иранского физика-ядерщика

Константин Косачев отметил, что для начала войны нужен «спусковой крючок» / Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Убийство одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде указывает на готовность к масштабным боевым действиям. Об этом в Facebook заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что для начала войны необходим «спусковой крючок», им может стать гибель иранского физика.

— Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве. Это убийство можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана, — написал сенатор.

Косачев добавил, что не видит ничего удивительного в том, что Тегеран первым делом указал на вину Соединенных Штатов и Израиля в убийстве.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

Ранее Иран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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