«Тегеран выбирает стратегию»: кому выгодно убийство иранского физика

Фото: rouhani.ir / Официальный сайт президента Ирана Хасана Роухани

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде для Ирана — это дело не столько внешней, сколько внутренней политики. И ответ Тегерана должен обязательно последовать, причем жесткий, чтобы удовлетворить ожидания местного населения, иначе внутри самой страны начнутся беспорядки. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Дмитрий Рожков.

— Ответ Ирана должен быть демонстративным, чтобы граждане видели, что Тегеран отомстил за убийство своего человека. Однако в настоящий момент не совсем понятно, каким будет этот ответ, в какой форме и когда он последует. Известно лишь то, что в настоящее время Иран выбирает стратегию, которой будет придерживаться, чтобы в равной степени отомстить обидчику, — сказал он.

При этом эксперт также отметил, что к убийству могли быть причастны лишь те страны, которым не нужна на карте мире еще одна ядерная держава. При этом, по словам специалиста, список этих стран не такой уж и большой.

— Прежде всего, это США, поскольку им стратегически невыгодна еще одна ядерная держава, да еще и с жесткой религиозной основой власти. Организатором убийства могла выступить и Турция, чтобы доминировать на Ближнем и Дальнем Востоке. Это могли быть также и израильтяне, которые побаивались наращения военной мощи Ирана, поскольку впоследствии они могли применить это оружие против них ввиду старых и действующих разногласий. Причастными к этому преступлению могли быть также и саудиты, для которых Иран это конкурент в области религии, — сказал Рожков.

Однако собеседник «ВМ» подчеркнул, что из всех перечисленных стран, на его взгляд, именно у Израиля было больше оснований для проведения подобной операции:

— Израиль любит и умеет проводить такие акты. Более того, подобные операции уже проводились неоднократно их разведкой, которая ранее устраняла ключевых участников атомной программы, — утверждает он.

Эксперт также отметил, что это не первый случай убийства иранских ученых, которые задействованы в подобных стратегических разработках.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа со стороны Тегерана.

В свою очередь, советник верховного лидера страны Хосейн Дехган уверен, что убийцы Фахризаде таким образом пытались «разжечь тотальную войну, оказывая давление на Иран».

— Мы обрушимся молнией на убийц этого невинного мученика и заставим их пожалеть о содеянном, — сказал он.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом. Представители внешнеполитического ведомства Ирана и руководство вооруженных сил страны также заявили о причастности Израиля к убийству иранского ученого.

Представители Евросоюза заявили, что убийство иранского ученого-физика Мохсена Фахризаде является уголовным преступлением и противоречит принципу защиты жизни человека. Там также добавили, что в «нынешнее время неопределенности» всем сторонам нужно сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать возникновения напряженности. Отмечается, что такая эскалация «не может быть ни в чьих интересах».

Справка «ВМ»

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отмечается, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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