Евросоюз отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика 

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Убийство иранского ученого-физика Мохсена Фахризаде является уголовным преступлением и противоречит принципу защиты жизни человека. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

— Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты человеческой жизни, за который стоит Евросоюз. Верховный представитель выразил свои соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, — цитирует сообщение внешнеполитической службы ЕС ТАСС.

В Евросоюзе добавили, что в «нынешнее время неопределенности» всем сторонам нужно сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать возникновения напряженности. Отмечается, что такая эскалация «не может быть ни в чьих интересах».

Ранее Иран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

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