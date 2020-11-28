Евросоюз отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика
Убийство иранского ученого-физика Мохсена Фахризаде является уголовным преступлением и противоречит принципу защиты жизни человека. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.
— Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты человеческой жизни, за который стоит Евросоюз. Верховный представитель выразил свои соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, — цитирует сообщение внешнеполитической службы ЕС ТАСС.
В Евросоюзе добавили, что в «нынешнее время неопределенности» всем сторонам нужно сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать возникновения напряженности. Отмечается, что такая эскалация «не может быть ни в чьих интересах».
Ранее Иран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика.
«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде
По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.
На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).
Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.
Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.
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