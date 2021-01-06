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Житель Франции отправил бывшей девушке более трех тысяч СМС с угрозами
Фото: freepik.com

Житель Франции отправил бывшей девушке более трех тысяч СМС с угрозами

Кирилл Николаев

Происшествия

Французская полиция задержала мужчину, который отправил бывшей девушке почти 3,6 тысячи СМС-сообщений с угрозами. Об этом в среду, 6 января, сообщает газета Progres.

Инцидент произошел в коммуне Вийербан в ноябре. По данным полиции, 26-летний мужчина много раз звонил бывшей подруге и угрожал убийством. За десять дней он также отправил ей 3565 СМС.

Мужчина признал свою вину. Французские власти решили временно отпустить его. Суд по этому делу состоится позднее.

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Францияугрозыполиция
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