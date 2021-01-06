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Тело второго горняка извлекли из-под завалов после обрушения в шахтах на Камчатке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Тело второго горняка извлекли из-под завалов после обрушения в шахтах на Камчатке

Юлия Ямпольская

Происшествия

Спасатели обнаружили тело второго человека, который оказался под завалами в результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Тревожное зарево».

Уточняется, что на данный момент спасатели завершили поисковые работы.

Напомним, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба двух человек оставалась неизвестной. К поискам и разборам завалов привлекли порядка 30 человек. Позднее под завалами обнаружили тело одно из горняков.

Читайте также: СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

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