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Тело одного горняка извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Тело одного горняка извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке

Юлия Ямпольская

Происшествия

Одного человека обнаружили погибшим под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Тревожное зарево», ведущую добычу на этом месторождении.

Уточняется, что на данный момент спасатели продолжают поиски второго пропавшего.

Напомним, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке. Информация об инциденте поступила около 12 часов дня. Под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также идет разборка завала. Люди находятся там без связи.

Читайте также: СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

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