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СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом в среду, 6 января, сообщили пресс-службы ведомств.

Уточняется, что на данный момент следователи устанавливают все обстоятельства, при которых произошел инцидент. Кроме того, решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия.

В свою очередь, по данным пресс-службы краевой прокуратуры, ведомство проведет проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии, передает РИА Новости.

Напомним, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке. Информация об инциденте поступила около 12 часов дня. На данный момент под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также идет разборка завала. Люди находятся там без связи.

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