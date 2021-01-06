«Лежу в постели»: Роза Сябитова пожаловалась на здоровье

Фото: Youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В первые дни нового года телеведущая Роза Сябитова почувствовала сильное недомогание. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что ее организму нужен полноценный отдых.

— Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться и делаю всегда одно и то же: выключаю телефон и лежу сутками в постели, — написала она.

Сябитова отметила, что не знает, сколько будет длиться такой «отдых». Она лишь добавила, что пока болеет.

Поклонники телеведущей пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Розочка не болейте!!!»; «Выздоравливайте»; «Сон — самое хорошее лекарство», — написали они в комментариях к посту.

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