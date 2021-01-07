Британские власти ослабили санкции против Крыма

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Великобритания сделала послабление в санкциях, которые ранее ввела в отношении Крыма. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Так, теперь ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и стоянку — в случае, когда судно в экстренном порядке заходит в порт, оно должно заплатить за это. При этом, в соответствии с санкциями, которые были введены Евросоюзом, оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь.

Лицам, которые планируют платеж ГУП «Крымские морские порты», следует сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима — OFSI.

Евросоюз, Соединенные Штаты и несколько других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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