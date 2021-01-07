Опубликовано видео отражения ракетного удара Израиля по Дамаску

Фото: youtube.com/Syrianarabnewsagency

Агентство SANA опубликовало кадры с отражением системами противовоздушной обороны Сирии ракетного удара по Дамаску. На кадрах видна работа зенитных систем ПВО САР.

Ранее агентство сообщило, что сирийские военные отражают удары Израиля по объектам к югу от столицы страны. Армия САР сообщила, что удары по югу Сирии нанес Израиль из воздушного пространства Голанских высот.

— Наши ПВО сбили большую часть вражеских ракет, — уточняется в сообщении.

Израильские власти сообщили, что арабская республика неоднократно обстреливалась. Таким образом Израиль намерен противодействовать военному присутствию Ирана на территории Сирии. Россия призывала израильские власти прекратить атаки на САР. Кроме того, Дамаск обращался в ООН с требованием принять меры в отношении Израиля, однако атаки израильской армии продолжаются.

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