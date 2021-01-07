Александр Головин забил гол в первом матче после травмы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Российский футболист Александр Головин, играющий за французский «Монако», впервые после почти пятимесячного перерыва вышел на поле в матче с «Лорьяном» и забил гол в ворота соперника.

Полузащитник вышел на замену на 64-й минуте игры и отправил мяч в ворота соперника первым касанием. Таким образом Головин помог своей команде одержать победу в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Монако».

Напомним, в минувшем августе Головин повредил ногу, получив надрыв задней поверхности бедра.

Ранее россиянин выступал за московский ФК ЦСКА. Летом 2018-го он заключил контракт сроком на пять лет с клубом «Монако».

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