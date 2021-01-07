Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано на станице главы города в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 7 января.

— Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник несет людям радость и надежду, которые так необходимы всем нам в этот сложный период времени, — написал столичный мэр.

Он отметил, что на сегодняшний день в жизни россиян присутствуют ограничения из-за коронавируса. Однако, уточнил мэр, ничто не помешает дарить добро и любовь близким.

Сергей Собянин пожелал москвичам здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Глава города выразил надежду на то, что атмосфера взаимной поддержки, родившаяся во время пандемии, сохранится на весь текущий год.

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