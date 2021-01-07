Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Владимир Путин обратился к россиянам / Фото: сайт Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил верующих граждан с Рождеством Христовым.

— Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником, с Рождеством! — сказал он.

Глава государства встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин подарил церкви икону Господь Вседержитель. Ее создали в мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году.

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