Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в любой ситуации человек может найти возможность сделать благое дело / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян и верующих Русской православной церкви из других стран с Рождеством Христовым. Он отметил, что прошедший 2020 года запомнился всем непростыми испытаниями, но показал, насколько крепка любовь к ближним.

— Эта любовь простиралась от жертвенного подвига врачей и медицинских работников до нелегкого труда волонтеров и ежедневной заботы каждого из нас о тех, кто рядом. Мне хочется верить, что в новом году, помня об уроках прошлого, мы с еще большим трепетом и внимательностью будем относиться друг к другу. Пусть же свет рождественской звезды, теплый и согревающий свет явления Бога в мир всегда пребывает с нами. С праздником, дорогие мои, с праздником Рождества Христова, — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что в любой ситуации человек может найти возможность делать благое дело. Каждый человек призван преображать окружающий мир добротой, любовью и светом.

Читайте также: Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в Рождество