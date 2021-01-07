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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в любой ситуации человек может найти возможность сделать благое дело / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Юлия Курганова

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян и верующих Русской православной церкви из других стран с Рождеством Христовым. Он отметил, что прошедший 2020 года запомнился всем непростыми испытаниями, но показал, насколько крепка любовь к ближним.

— Эта любовь простиралась от жертвенного подвига врачей и медицинских работников до нелегкого труда волонтеров и ежедневной заботы каждого из нас о тех, кто рядом. Мне хочется верить, что в новом году, помня об уроках прошлого, мы с еще большим трепетом и внимательностью будем относиться друг к другу. Пусть же свет рождественской звезды, теплый и согревающий свет явления Бога в мир всегда пребывает с нами. С праздником, дорогие мои, с праздником Рождества Христова, — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что в любой ситуации человек может найти возможность делать благое дело. Каждый человек призван преображать окружающий мир добротой, любовью и светом.

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Патриарх Московский и всея Руси Кириллпоздравление с праздникомРождество
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