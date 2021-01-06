Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в Рождество
Владимир Путин в сентябре 2016 годапосещал церковь Николы на Липне. / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в Рождество

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в Рождество.

В прошлом году глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же он был и в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же Путин рассказал журналистам, что в младенчестве его крестили в этом соборе.

В сентябре 2016 года Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром, посещали церковь Николы на Липне, передает РИА Новости.

Остров Липно — одно из живописных мест на озере Ильмень. Там находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия — церковь Николы на Липне 1292 года. Во время Великой Отечественной войны храм разрушили и отреставрировали в 1956 году, он подлежит государственной охране.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством

церковьВладимир ПутинНовгородская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте