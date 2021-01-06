Владимир Путин в сентябре 2016 годапосещал церковь Николы на Липне. / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в Рождество.

В прошлом году глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же он был и в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же Путин рассказал журналистам, что в младенчестве его крестили в этом соборе.

В сентябре 2016 года Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьер-министром, посещали церковь Николы на Липне, передает РИА Новости.

Остров Липно — одно из живописных мест на озере Ильмень. Там находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия — церковь Николы на Липне 1292 года. Во время Великой Отечественной войны храм разрушили и отреставрировали в 1956 году, он подлежит государственной охране.

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