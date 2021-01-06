Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил жителей столицы с наступающим Рождеством.

По его словам, прошлый год внес коррективы во многие планы. В настоящее время нет уже привычных фестивальных площадок. Тем не менее власти Москвы постарались добавить яркости в новогодние праздники и украсили город.

— Нарядили елки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка. С наступающим Рождеством, москвичи! — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2020 году построили 115,5 километра дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.

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