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Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил жителей столицы с наступающим Рождеством.

По его словам, прошлый год внес коррективы во многие планы. В настоящее время нет уже привычных фестивальных площадок. Тем не менее власти Москвы постарались добавить яркости в новогодние праздники и украсили город.

— Нарядили елки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка. С наступающим Рождеством, москвичи! — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2020 году построили 115,5 километра дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.

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МоскваСергей СобянинРождество
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