Сергей Собянин: В Москве построено 115,5 километра дорог в 2020 году

Фото: Анна Быкова

В столице в 2020 году построили 115,5 километра дорог. Об этом в среду, 6 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в 2020 году в городе также построили 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода. Сергей Собянин отметил, что на ближайшие три года приоритетным проектом является система хордовых магистралей. Она охватит 73 района Москвы.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие 11 станций столичного метро в 2021 году.

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