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Сергей Собянин анонсировал открытие 11 станций столичного метро в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин анонсировал открытие 11 станций столичного метро в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

В 2021 году планируется открыть еще 11 станций столичного метрополитена. Об этом в среду, 6 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

— Будем строить метро в таком же высоком темпе, чтобы москвичи быстрее добирались на работу и домой. В плане на этот год — открыть 11 новых станций, — заявил глава города.

По его словам, в последние годы темпы строительства подземки значительно выросли, а новости об открытии новых станций для москвичей стали привычными.

— Казалось бы — очередная станция, а для сотен тысяч горожан ежедневные поездки сократились на полчаса, — написал глава города.

Он рассказал, что в 2020 году в столице появились семь новых станций, среди которых «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» на Некрасовской линии, «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» на Большой кольцевой линии (БКЛ). Последние три пока работают в составе участка Некрасовской ветки.

Порядка 5,5 миллиона горожан приняли новые станции с момента открытия, заключил Сергей Собянин.

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