Москвичам рассказали о знаках памяти, появившихся в столице в 2020 году

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

В 2020 году в Москве появились памятные знаки деятелям культуры и науки, героям Великой Отечественной войны и основоположникам самбо.

Так, летом в сквере на Комсомольской площади был открыт памятник железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Также на фасаде штаб-квартиры ТАСС была открыта памятная доска, посвященная сотрудникам агентства, освещавшим события Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Помимо этого, в конце года в Екатерининском парке открыли памятный знак в честь 6-й дивизии московского народного ополчения.

В сентябре этого года на Арбате появился памятник Евгению Вахтангову — создателю Театра имени Вахтангова. Также была открыта скульптурная композиция, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову. На ней артист изображен вместе с котом Матроскиным.

Торжественная церемония открытия мемориала первым самбистам прошла 18 декабря на аллее спортивной славы комплекса «Лужники».

Кроме того, за год были проведены церемонии открытия мемориальных досок народному артисту СССР, актеру театра и кино Владимиру Этушу, режиссеру, актеру, художнику и сценаристу Станиславу Говорухину, народному артисту СССР дрессировщику медведей Валентину Филатову, народным художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю и другим, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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