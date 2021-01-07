Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали о знаках памяти, появившихся в столице в 2020 году
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичам рассказали о знаках памяти, появившихся в столице в 2020 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадьКарта всех событий

В 2020 году в Москве появились памятные знаки деятелям культуры и науки, героям Великой Отечественной войны и основоположникам самбо.

Так, летом в сквере на Комсомольской площади был открыт памятник железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Также на фасаде штаб-квартиры ТАСС была открыта памятная доска, посвященная сотрудникам агентства, освещавшим события Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Помимо этого, в конце года в Екатерининском парке открыли памятный знак в честь 6-й дивизии московского народного ополчения.

В сентябре этого года на Арбате появился памятник Евгению Вахтангову — создателю Театра имени Вахтангова. Также была открыта скульптурная композиция, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову. На ней артист изображен вместе с котом Матроскиным.

Торжественная церемония открытия мемориала первым самбистам прошла 18 декабря на аллее спортивной славы комплекса «Лужники».

Кроме того, за год были проведены церемонии открытия мемориальных досок народному артисту СССР, актеру театра и кино Владимиру Этушу, режиссеру, актеру, художнику и сценаристу Станиславу Говорухину, народному артисту СССР дрессировщику медведей Валентину Филатову, народным художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю и другим, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Портал «Узнай Москву» подготовил рождественский онлайн-квест

памятные доскиМосквапамятник
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте