Портал «Узнай Москву» подготовил рождественский онлайн-квест

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 46с1 Карта всех событий

К празднику Рождества Христова портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы.

Участников квеста ждут десять вопросов, связанных с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла, храмы города являлись его украшением во все времена. Москвичи во время прохождения квеста смогут больше узнать об архитектуре сооружений.

— Цифровые возможности портала «Узнай Москву» позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома, — уточнил Шакрыл.

Так, вопросы коснутся церкви Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке, храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле, церкви Спаса на Песках и других храмов столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым