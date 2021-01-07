Портал «Узнай Москву» подготовил рождественский онлайн-квест
К празднику Рождества Христова портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы.
Участников квеста ждут десять вопросов, связанных с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции.
По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла, храмы города являлись его украшением во все времена. Москвичи во время прохождения квеста смогут больше узнать об архитектуре сооружений.
— Цифровые возможности портала «Узнай Москву» позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома, — уточнил Шакрыл.
Так, вопросы коснутся церкви Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке, храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле, церкви Спаса на Песках и других храмов столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым