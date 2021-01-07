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Назван напиток, способный предотвратить рак
Фото: pixabay.com

Назван напиток, способный предотвратить рак

Анастасия Колоскова

Здоровье

Американские ученые выявили целебные свойства чая с имбирем. Отмечается, что данный напиток способен снизить уровень холестерина и предотвратить риск развития онкологии.

Исследования показали, что содержащееся в корне имбиря вещество под названием гингерол обладает противораковыми свойствами. Максимальный эффект от этого целебного растения можно получить в сочетании с зеленым чаем.

В эксперименте приняли участие 30 человек. Они съедали два грамма экстракта имбиря в день, что позволило заметно снизить риск рака кишечника.

В связи с этим ученые порекомендовали употреблять имбирь людям, страдающим от высокого давления. Так, содержащийся в нем салицилат обладает разжижающими кровь свойствами.

Корень способен облегчить болевой синдром и укрепить иммунитет, сообщает Lenta со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США.

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