Россиян предупредили о новом способе обмана телефонными мошенниками

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Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Теперь они звонят потенциальной жертве и бросают трубку, чтобы обойти систему фильтрации спам-звонков.

Некоторые пользователи перезванивают на неизвестный номер, и тогда могут оказаться обманутыми мошенниками.

— Это новая история, год назад ее не было. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам, — рассказал Голованов.

Он отметил, что такие системы могут фильтровать только входящие звонки, чем и пользуются мошенники. Также обманщики часто пользуются интернет-телефонией, которая позволяет скрывать свое местоположение и настоящий телефонный номер, передает слова специалиста РИА Новости.

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